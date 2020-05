Doen volgens Debby: kijken, shoppen, smeren

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Driepunter: Ben jij net als ik een sucker for sportdocumen- taires en heb je F1 – op mijn advies natuurlijk – allang uitgebinged, dan heb ik een nieuwe wegkijker: The last dance. Nooit eerder zag je het leven van superster Michael Jordan en een team vol ego’s van zo dichtbij als in deze Netflix-serie over het Amerikaanse NBA. En dat allemaal in die heerlijke jaren negentig.

The Last Dance, Netflix

Online parel: Driftig op zoek naar een nieuwe ronde glazen eettafel stuitte ik op de webshop Hidden Gem. Een terechte naam, want de webshop van grafisch ontwerper en vintage meubel- verzamelaar Charlotte van der Heijden staat vol met pareltjes. Van prachtige houten kastjes, berber vloerkleden en messing beeldjes tot gouden lampen. Wees er snel bij, want Charlotte heeft een neus voor items met een hoge grijpfactor. shop- hiddengem.nl

Crème de la crème: Mijn best bewaarde beauty- geheim is de wondercrème van het Koreaanse merk Erborian. Slecht geslapen, een ouderwetse kater of gewoon last van een doffe huid? Dan is de CC Dull Correct je beste vriendin. De crème hydrateert en heeft een paars pigment waardoor je huid een instant glow krijgt. Kom maar op met die Zoom-vergadering!

cosmania.nl