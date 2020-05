VIVA’s Debby tipt de beste huisbroek van dit moment

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Je nooit meer uit huisbroek: Deze superzachte kasjmieren loungebroek van H&M tilt het concept thuispak naar een hoger niveau en is dan ook het ultieme outfitje in coronatijden.

€ 99 hm.com

Bingen maar: Wanneer Reese Witherspoon iets aanraakt, verandert dat in goud. Zo verfilmde ze Cheryl Strayeds boek Wild, de roman Gone girl van Gillian Flynn, de serie Big little lies van Liane Moriarty en nu is er de nieuwe dramaserie Little fires everywhere gebaseerd op het gelijknamige boek van Celeste Ng. Met Reese zelf in de hoofdrol. En Joshua Jackson!

Nu te zien op Amazon Prime Video

Buitenleven: Jeuken jouw groene vingers als je naar je balkon kijkt of zie je door de bomen je tuin niet meer? Woonmagazine vtwonen maakt twee keer per jaar een leuke special bomvol tuinideeën en inspiratie.

vtwonen tuin ligt nu in de winkel of bestel ‘m via magazine.nl