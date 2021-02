Doen volgens Debby: 3x beleggen voor dummies

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Deze week: haar handige tips voor beginnende beleggers.

‘One word: Doge’, twitterde Tesla-baas Elon Musk eind december. Musk had het over de cryptomunt Doge – ooit begonnen als grapje en gebaseerd op een meme van een Shiba-Inu hond – maar dankzij de inspanningen van Musk een hit op de cryptobeurs. Ik werd getriggerd door dit nieuws, maar was uiteraard way too late for the Doge party. Om in de toekomst niet nog zo’n feestje te missen, ben ik me eens gaan verdiepen in de wereld van bitcoins en aandelen en stapte ik er heel voorzichtig met mijn kleine teen in.

Voorbeeldfunctie

Ik kan nog veel leren, bijvoorbeeld van de podcast Jong beleggen. Een podcast voor beginnende beleggers.

Met kleine stapjes

Het instapmodel onder de belegging-apps heet Peaks. Met deze app zet je automatisch je wisselgeld opzij, dat vervolgens voor je wordt belegd in duurzame fondsen. Je kunt zelf kiezen hoeveel risico je neemt.

Gratis in de appstore

Cryptomunten

Ga je voor bitcoins? Dan zijn er legio apps die je kunt gebruiken. Blox is een simpele app speciaal voor beginners. Met Coinbase of Bitvavo heb je iets meer opties. Lees je voordat je begint met crypto’s wel even goed in, want beleggen is nooit zonder risico.

Hoe word ik bitcoin-miljonair door Mark Koster via bol.com

Foto Kee & Kee @ Sticky Stuff Met dank aan JUST, Levi’s