Doen volgens Debby: 3x doe maar een docu

Nu ik tijdens de harde lockdown alle series zo ongeveer wel heb uitgespeeld, stap ik graag over op een ander favoriet genre: biografieën. Met deze docu’s die nu te zien zijn, zit ik voorlopig gebeiteld.

Sigrid Kaag: Regisseur Shuchen Tan volgde Sigrid Kaag de afgelopen vijf jaar in haar transformatie van VN-diplomaat in Beiroet naar minister en uiteindelijk lijstrekker. Al voordat het überhaupt op tv te zien was, deed de documentaire het nodige stof opwaaien. En ook in de dagen na de uitzending werd het land overspoeld met Kaag-haat (meer hierover op pagina 10). Ik neem vooral mijn pet af voor de vrouw die het aandurft om grenzeloos ambitieus te zijn, zonder zich daarvoor te excuseren. Van Beiroet tot Binnenhof is te zien via NPOStart.

Taylor Swift: Een vrouw die wat betreft haters ook het klappen van de zweep kent, is Taylor Swift. Deze docu toont een intieme en emotionele kijk in het leven van de superster die al sinds ze piepjong is in de schijnwerpers staat en zich steeds meer uit een door haar opgelegd keurslijf weet los te maken. Miss Americana is te zien op Netflix.