Doen volgens Debby: 3x een stevige portie zelfliefde

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Met deze week: hoe geef je jezelf een stevige portie zelfliefde?

Baas in eigen bekken Kaouthar Darmoni kan het niet genoeg benadrukken: het is de hoogste tijd om het taboe rond bekkenbodemproblemen te doorbreken en tegen te gaan – of zelf gewoon te voorkomen! Speciaal voor de VIVA-podcast Over de liefde met Kaouthar heeft Atria daarom een handleiding met tips en tricks gemaakt. Ook krijg je een code waarmee je 20% korting krijgt bij Mail & Female, om aan de slag te gaan met seksspeeltjes voor het trainen van de bekkenbodemspieren. atria.nl, zoek op: baas in eigen bekken

Sexy sensatie Over seksspeeltjes en zelfliefde gesproken: Rianne S heeft een nieuwe toy aan haar indrukwekkende lijn toegevoegd. De punt-stimulatie van de Femsation creëert een intense stimulatie en is inderdaad een sensatie, kan ik je vertellen. Daarnaast is de vibrator – zoals we van Rianne gewend zijn – een genot voor het oog. € 49,95 via rianne-s.com Lees ook

