Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Deze week: haar favoriete tips voor een fijne Valentijnsdag

Lekker hapje

Champagne én chocolade, hoe win-win wil je het hebben? Verras je Valentijn met witte chocoladetruffels gevuld met champagne van de Londense chocolatier Charbonnel et Walker – die ook prinses Diana en Oscar Wilde tot z’n clientèle mocht rekenen.

Pink Marc de champagne chocoladetruffels (3 stuks) € 6,95 bijenkorf.nl

Thuisbioscoop

Romantisch met je lover een filmpje pakken in de bioscoop zit er voorlopig niet in. Dan maar de bios in huis halen. De filmredactie van de Volkskrant stelde voor de vijftiende keer een box samen met topfilms. In deze jubileumeditie zitten maar liefst elf films, waaronder de met prijzen overladen Koreaanse film Parasite en Halina Reijns regiedebuut Instinct.

Volkskrant filmfestival Box € 49,95 via voordeel.viva.nl

Diner voor twee

Een sterrenmaal zonder uren te zwoegen in de keuken: dat is het 6 gangen-Valentijnsmenu van het RIJKS. Al het werk is al gedaan, in slechts een paar simpele stappen maak je de gerechten af onder virtuele begeleiding van de koks. Inclusief cocktail en een RIJKS-hartenjagenspel.

€ 80 per persoon, rijksrestaurant.nl

Foto Kee & Kee @ Sticky Stuff | Met dank aan Hanro

