Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaag? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Wilde verhalen Met deze week: 3x films en series over prostitutie. Het beruchte luxebordeel Yab Yum aan de Amsterdamse Singel zorgde in de jaren tachtig en jaren negentig voor de wildste verhalen. Complete voetbalelftallen, internationaal bekende artiesten en onderwereldfiguren waren kind aan huis bij oprichter Theo Heuft en zijn dames. Het wereldberoemde sekshuis sloot haar deuren uiteindelijk in 2007, maar de verhalen – al dan niet op waarheid berust – blijven voer voor een indrukwekkend tijdsdocument, vond ook documentairemaker Anna Maria van ’t Hek. Halal Yab Yum is te zien op de streamingdiensten Picl en Vitamine Cineville.

Onmogelijke strijd Dat de keiharde wereld van de prostitutie doorgaans niet wordt omlijst door fluweel en champagne, zagen we al in de indrukwekkende EO-serie 'Jojanneke in de prostitutie'. Voor het tweede deel van deze serie volgt Jojanneke van den Berge vrouwen in hun vrijwel onmogelijke strijd om hun bestaan in deze wereld achter zich te laten. Jojanneke uit de prostitutie is te zien via NPO+

Gouden randje ‘Red light’ is de eerste Nederlandstalige televisieserie die Carice van Houten en Halina Reijn samen maakten en waarin ze ook de hoofdrollen vertolken. Je krijgt door deze serie een rauw inkijkje in de complexe wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting. De serie is bekroond met onder meer twee Gouden Kalveren. Marc de Groot Red light is te zien via NPO+

