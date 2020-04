Doen volgens Debby: deze tips van de week wil je niet missen

Online hulptroepen

: Belangrijk nieuws eerst. #SOSMoria is een noodoproep van Europese artsen aan alle Europese leiders om de vluchtelingen in kamp Moria te helpen. Als corona de Griekse eilanden bereikt, zal er een medische ramp plaatsvinden. Er zitten meer dan 40.000 vluchtelingen vast op een paar vierkante meter en deze mensen hebben geen toegang tot ziekenhuizen, laat staan IC. Help mee, teken de petitie en deel #SOSMoria op je socials.