Doen volgens Debby: dit zijn Debby’s favorieten van de week

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Strakke bikinilijn : Nu je professioneel laten waxen even niet kan, zit er niets anders op dan voor de 70’s full bush te gaan. Óf zelf waxen natuurlijk. Ja, ik weet dat scheren óók een optie is, maar geen stoppel op mijn bikinilijn die daaraan denkt (mede-wax-believers weten waarom). Groeit er bij jou ook een bosschage en kun je niet wachten? Ga dan zelf aan de slag met de juiste wax en een instructievideo. stripswax.nl

Zang en dans : Hou je van opera en dans? Dan heeft Het Nationale Opera & Ballet iets leuks voor je. Er staan prachtige zang- en dansvoorstellingen online die je lekker vanaf de bank kunt streamen. Wil je daar graag iets voor terug doen? Dan kun je een vrijwillige bijdrage doneren. Wel zo sympathiek.

operaballet.nl/online



Zittenblijvers : Ook na de intelligente lockdown zullen we steeds vaker thuiswerken. Een goede werkhouding en -plek is daarbij geen overbodige luxe. Mijn advies: beknibbel niet op je kostbare ruggetje en schaf een goede bureaustoel aan. Kijk eens bij Ikea of Made voor knappe modellen in alle prijscategorieën.

Made.com en Ikea.com