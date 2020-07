Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Proost! De lekkerste Duitse wijnen komen uit de regio Pfalz. Deze Sankt Anna riesling kreeg maar liefst een 9 in de Grote Hamersma wijngids en koop je gewoon bij de Jumbo. Sankt Anna riesling € 6,19

Denk je aan Duitsland, dan denk je natuurlijk aan… David Hasselhoff in Baywatch. Een rood badpak mag dan ook niet ontbreken in jouw collectie. Kies voor het luxe Seafolly badpak met ceintuur (€ 120) of doe sportief in dit Adidas sport badpak (€ 37,95).

Niet alleen mooi om te zien De naam doet wellicht anders vermoeden, maar het duurzame modelabel Armed Angels heeft toch echt Duitse roots. Deze pionier op het gebied van fair fashion brengt onder meer detox denim: stijlvolle vegan jeans gemaakt zonder gebruik van giftige stoffen. Wunderschön. armedangels.com