Doen volgens Debby: 3x alles voor het goede doel

€ 35 via velouramsterdam.com

Om de horeca een hart onder de riem te steken, produceerde boetiek Velours T-shirts met het logo van zes populaire Amsterdamse kroegen. De opbrengst gaat volledig naar de noodlijdende café’s. Ik ga voor die van Eddy Bar. Al sinds jaar en dag een begrip in de Pijp, niet in de laatste plaats vanwege de fameuze oud-stamgast André Hazes.

Sterrenmaaltje

Via thuisuiteten.nl kun je bestellen bij restaurants uit het luxere segment. Want ook zij hebben na al die maanden lockdown onze steun hard nodig. Bestel bijvoorbeeld bij Brass Boer van Jonnie en Thérèse Boer of het onlangs met een Michelin-ster bekroonde Wils van chef Joris Bijdendijk. Aan de hand van je postcode krijg je een lijst met restaurants waar je kunt bestellen.

Thuisuiteten.nl