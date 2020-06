Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Hogere hotelkunde: Vakantie in eigen land vierde ik met een uitje naar Den Haag. Daar opende pre-coronatijd luxury hotel The Collector haar deuren. Door het eigenzinnige interieurontwerp – denk vintage jaren ’50- en ’60-chic met een scheut klassieke en moderne kunst – een feest voor het oog. The Collector heeft 57 kamers in verschillende stijlen, prijzen tussen de 90 en 120 euro. Je kunt er ook heerlijk eten of een cocktail drinken. thecollectorhotel.com

Grote jongens: Nu je toch aan het toeren bent, sla dan de tentoonstelling Extra large in de Rotterdamse Kunsthal niet over. In de grote zalen – hartstikke coronaproof dus – hangen gigantische wandkleden, ontworpen door bekende kunstenaars als Pablo Picasso, Joan Miró en Le Corbusier. Looproutes zijn aangegeven, zodat je rustig kunt kijken. Wel even vooraf online je tijdslot boeken. kunsthal.nl

Muurplaatjes: Kijk voor kunst aan je eigen muur eens op creativemarket.com. Daar vind je het werk van fotografen en grafisch ontwerpers van over de hele wereld die hun werk aanbieden voor een fijn prijsje. creativemarket.com (printen via peecho.com)