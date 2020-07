Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Fit voor weinig: Dat de sportscholen weer open zijn, betekent nog niet dat je zin hebt om te sporten. Vóór de lockdown hingen we ook niet massaal aan de apparaten, al willen de meesten dat wel doen geloven (‘Ik heb het zóóó gemist!’). Bij de meeste sportscholen staan de personal trainers te popelen om je te helpen met trainingsschema’s en work-outs. Wil je het een beetje binnen budget houden? Ga dan naar Fit for Free of Basic Fit.

fitforfree.nl, basic-fit.com

Helemaal Ondersteboven: Thuis de headstand oefenen had zo z’n charme. Maar vanaf vandaag zijn je favoriete yogalesjes – namasté, vooral voor je huisgenoten – ook weer ‘gewoon’ op anderhalve meter afstand te volgen in de studio. Bij Delight Yoga in Den Haag of Amsterdam, of je eigen yogaschool in de buurt.

delightyoga.com

Wat een wellness: Een dagje luxe verwennerij boek je bij spa en wellness resort Fort Beemster. Deze prachtige wellness heeft verschillende sauna’s, kruidenbaden, behandelingen en hammamrituelen. Met lekker weer lig je buiten op het strandje bij de zwemvijver of in het bubbelbad op het kleine eilandje ‘Bali’. Na het badderen kun je blijven eten en slapen.

fortbeemster.nl