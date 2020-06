Doen volgens Debby: 3x fijn voor tuin, park of strand

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Liggen: Deze blauwgestreepte hammamdoek van Sissy-Boy is groot van stuk maar makkelijk op te vouwen tot klein pakketje. Ideaal om mee te nemen naar het strand of park.

€ 14,99 Sissy-Boy



Smeren: De Amerikaanse columnist Mary Schmich schreef ooit: If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. (The sunscreen song, met Mary’s tekst ‘wear sunscreen’ werd in 1998 een grote hit, weet je nog?). Smeren dus. Met Biodermal hydraplus zonnespray, want die is volgens De Consumentenbond de beste zonnebrand van 2020.

€ 13,49 via Bol.com



Lezen: Met De ondergrondse spoorweg en De jongens van Nickel won schrijver Colson Whitehead twee keer de Pulitzerprijs. En dat is niet voor niets. Deze twee indrukwekkende boeken vertellen aangrijpende verhalen over de eeuwenlange rassenongelijkheid in Amerika. De strijd tegen de gruwelijke slavernij en rassenscheiding en de onderdrukking van de zwarte bevolking die tot op de dag van vandaag nog bestaat. Als je meer wil weten over de Black Lives Matter-beweging en institutioneel racisme, is dit verplichte kost.

€ 12,50 en € 22,99 Atlas Contact