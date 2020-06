Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Zonnen in Zwolle : Een duur vliegticket to the tropics? Welnee! Voor een hagelwit strand en wuivende palmbomen volstaat een simpel enkeltje naar Zwolle. Vlei jezelf neer op het heerlijke stadsstrand in hartje centrum en geniet met een cocktail in je hand en uitzicht op de beroemde Peperbus van je welverdiende staycation.

Rodetorenplein 1, Zwolle



Bolwerksweg 11, Deventer





Stadsblokkenweg 103, Arnhem





