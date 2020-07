Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Vintage kleding noemen we tegenwoordig slow fashion maar is al sinds de jaren ’60 hip om te dragen. Mijn liefde voor vintage kleding begon in mijn studententijd en ontstond niet uit weelde. Maar al vrij snel kreeg ik de smaak te pakken en werd het een sport om unieke kledingstukken uit de jaren ’70 of ’80 uit de vaak muffige kleding-rekken te vissen. Elke week struinde ik de Amsterdamse kledingmarkten en vintage winkeltjes af op zoek naar pareltjes. Die ene spijkerbroek met perfecte fit, designer jurkjes, leren jasjes met schoudervulling, een zijden Puck & Hans designer rok en ontelbaar veel pumps. Met vintage kleding kun je echt je eigen stijl bepalen en bovendien zijn de meeste kledingstukken te mooi om weg te gooien. Waar je die vintage parels vindt? Bij deze winkels bijvoorbeeld: