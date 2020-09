Er is geen ontkennen meer aan, de zomervakantie van 2020 is definitief voorbij. Hoewel we voorlopig thuiswerken en de files naar kantoor verleden tijd zijn, blijft de omschakeling van tuinstoel naar bureaustoel altijd lastig. Motivatie nodig? Geef je thuiswerkplek een mini make-over.

Plan de campagne : Een geordend leven begint bij de agenda’s van het Italiaanse merk Moleskine. Afspraken, to do-lijstjes of verjaardagen; deze knalroze achttien maanden weekagenda is je beste geheugensteuntje. € 17,50 moleskine.nl



: Een geordend leven begint bij de agenda’s van het Italiaanse merk Moleskine. Afspraken, to do-lijstjes of verjaardagen; deze knalroze achttien maanden weekagenda is je beste geheugensteuntje. € 17,50 moleskine.nl Spatzuiver scherm: Pimp je thuiswerkplek met de nieuwste iPad pro van Apple. Deze tablet is snel, heeft een geweldige camera – wordt online vergaderingen dan toch leuk? – en ziet er op z’n Apple’s super stylish uit. Vanaf € 999 coolbue.nl

Pimp je thuiswerkplek met de nieuwste iPad pro van Apple. Deze tablet is snel, heeft een geweldige camera – wordt online vergaderingen dan toch leuk? – en ziet er op z’n Apple’s super stylish uit. Vanaf € 999 coolbue.nl Balletje-balletje: Last van je rug na een dag werken achter de keukentafel? Ruil je stoel dan eens in voor een bal. Op een zitbal heb je een actieve houding en voorkom je dat je gaat hangen. Goed voor je rug en je buikspieren. zitbal € 109 Vluv SOVA via fonq.nl