Doen volgens Debby: 3x leuke dingen die nog wél kunnen

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Zelfs tijdens een lockdown mét avondklok zijn er nog genoeg leuke dingen te doen.

Oost west, thuis best Naar je stamkroeg mag dan voorlopig niet, lángs je stamkroeg wel. Daarom bedachten Puk Vorstermans en Henriëtte Alting van Geusau in Amsterdam de Glühwalk. Het idee: je wandelt langs een aantal geselecteerde kroegen waar je je warmt aan een glühwein om vervolgens corona-proof verder te lopen. Kroegen blij, jij blij. Er zijn routes in stadsdelen Oost en West. Kijk op Instagram @gluhwalk.

Foto Kee & Kee @ Sticky Stuff Met dank aan JUST, Levi’s.

Thuisbioscoop Het International Film Festival Rotterdam is dit jaar volledig digitaal. Mijn tip: Quo vadis, Aida? Een aangrijpend drama over de zwartste bladzij uit de geschiedenis van Dutchbat vanuit het perspectief van een tolk op de Nederlandse VN-basis van Srebrenica. Met onder meer Raymond ‘Luther’ Thiry.

Bestel tickets op iffr.com