Hoofdredacteur Debby: ‘We zitten massaal thuis, wachtend tot de apocalyptische coronastorm is uitgeraasd’

Het zijn vreemde tijden. We zitten massaal thuis, wachtend tot de apocalyptische coronastorm is uitgeraasd en we de balans kunnen opmaken. Groepsimmuniteit, het ‘afvlakken van de curve’ en het ‘uitsmeren van de uitbraak’, terminologie waar ik me nooit eerder mee bezighield, domineren het nieuws. Dit virus is fucking scary en verandert ons leven compleet. Mijn gedachten gaan uit naar alle zieken, het medisch personeel en de getroffen families. Ik wens iedereen heel veel sterkte.

Maar terwijl ik dit thuis zit te tikken en met mijn lieve – gelukkig nog kerngezonde – redactie een poging waag te video-vergaderen, ziet de optimist in mij ook iets moois in deze nieuwe werkelijkheid. Nog niet eerder kwamen wij als team zo dicht bij elkaar, letterlijk in elkaars huiskamer met onze kinderen en huisdieren op schoot. En nog nooit eerder vroeg een situatie zo veel flexibiliteit van ons als team. Maar we doen het gewoon en dat maakt mij trots en dankbaar.

En zo gaat het niet alleen bij ons, maar in heel Nederland. Je mag dus constateren dat deze nieuwe status quo ons ook iets goeds brengt: verbroedering, dankbaarheid en creativiteit. Googel #coronahulp en #samensterk en je vindt ongelooflijk veel lieve en opbeurende acties. Een Michelin sterrenkok uit Amsterdam bezorgt maaltijden bij senioren, een bruidswinkel uit Zevenaar naait geen jurken maar mondkapjes, een spelletjeswinkel uit Amersfoort bezorgtpuzzels en bordspellen aan huis, therapeuten bieden via Skype hulp aan angstige mensen. ‘Let een beetje op elkaar, ik reken op u,’ zei onze minister-president in zijn speech. Roger that, Mark.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 13-2020. Deze editie ligt vanaf 25 maart in de winkel