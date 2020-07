Door het coronavirus is de drive-in bioscoop weer in opkomst. Ik krijg daar meteen een Grease lightning-gevoel bij. John Travolta met vetkuif en leren jasje, nonchalant hangend over de motorkap van een pastelkleurige Cadillac, zingend over zijn zomerliefde Sandy. Those suhummer naahaaits! Mijn eerste vakantieliefde heette Nick. Ik leerde hem kennen op de camping in Frankrijk waar ik elk jaar met mijn familie op vakantie ging. Nick had lang zwart glanzend haar in een dikke paardenstaart. Hij droeg bij voorkeur een Australian trainingspak met badslippers, wat ik op een camping helemaal niet vreemd vond, en er prijkte een serie tribal tatoo’s op beide armen. Nick praatte met een vet Rotterdamse tongval en gaf mij veel complimentjes. Ik vond Nick stoer en lief. Op de laatste avond dronken we Canei op het strand en werd de liefde geconsumeerd in zijn eenpersoonstentje. Voor zonsopkomst sloop ik terug naar de caravan van mijn ouders waar mijn vader al uren buiten op een stoel zat te wachten.

‘Dat ging zelfs de bakvis in mij te ver’

Het bleef ijzig stil in de auto terug naar Nederland, maar dat kon mij niets schelen. Ik was smoorverliefd en de liefde was wederzijds. De postbode bezorgde dagelijks brieven uit Rotterdam en al deed Nick niet aan grammatica of interpunctie, en waren zijn liefdesverklaringen grotesk (we kenden elkaar feitelijk een week), mijn bril bleef knalroze. Totdat Nick in zijn trainingspak naar mijn huis in Raalte reed en uit de achterbak van zijn Opel Manta een cadeau haalde. Hij had op de plaatselijke braderie een poster laten airbrushen met daarop een gephotoshopte afbeelding van zijn hoofd in een tropische zonsondergang en de tekst: living with you makes my life complete. Dat ging zelfs de bakvis in mij te ver. We namen afscheid en ondanks verwoede pogingen van Nick was dat de laatste keer dat ik hem heb gezien. Ik hoop dat het goed met hem gaat en hij, net als ik, met een grote glimlach terugdenkt aan deze gestrande zomerliefde.

