Hoofdredacteur Debby: ‘Friends zou homofoob, seksistisch en niet inclusief zijn’

De Amerikaanse comedyserie Friends bestaat deze maand 25 jaar. Naar aanleiding van het jubileum van deze immens populaire serie maakte millennialrubriek Yung van DWDD een item waarin presentator Arda Kaya en mediawetenschapper Dan Hassler-Forest stelden dat de serie echt niet meer zou kunnen in deze tijd.

Friends zou homofoob, seksistisch en niet inclusief zijn.

Zes witte hetero’s in een appartement die hun huur altijd kunnen betalen is niet realistisch, vinden de makers van Yung. Klaarblijkelijk hebben zij de serie niet of amper (willen) gezien, want er werden – zeker voor die tijd – aardig wat inclusiviteitsboxen aangetikt: Chandler’s vader was transgender, Ross’ ex-vrouw Carol lesbisch, Joey had nooit geld en Phoebe woonde wegens geldproblemen bij haar oma. Hoe dan ook, als antwoord op het ouderwetse, niet inclusieve Friends maakte Yung een eigen, nieuwe versie van de iconische leader van de series (met de tune I’ll be there for you). Met in de hoofdrollen, je raadt het al, de inclusieve makers van Yung zelf. Jammer dat er niet verder werd gekeken dan het inclusiviteitsthema bij Friends.

Wat mij vooral is bijgebleven, zijn de ellenlange gesprekken van Rachel, Chandler, Joey, Phoebe, Ross en Monica op de beroemde oranje bank in koffiezaak Central Perk.

Deze groep vrienden nam nog eens de tijd om met elkaar – en zonder oplichtende telefoonschermpjes – te hangen, lezen, koffie te drinken en te ouwehoeren over de dingen des leven. Lekker te niksen, zo je wilt. En laat dat volgens Time Magazine nou net ontzettend nuttig, gezond en helemaal on trend zijn. Kijk, dus zo ouderwets waren ze in Friends nog niet 😉

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

