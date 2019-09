Hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Het voelde als een klap in mijn gezicht’

Afgelopen week deden meer dan twintig vrouwen die Jeffrey Epstein beschuldigen van seksueel misbruik, hun verhaal tijdens een hoorzitting in New York. Ze noemden de Amerikaanse miljardair, die op 10 augustus in zijn cel zelfmoord pleegde, een lafaard en manipulator. Hij zou zijn roem, connecties en geld hebben gebruikt om de slachtoffers, die vaak niet ouder waren dan veertien, zijn bed in te lokken (pag. 14). Ook het Nederlandse model Sylvia Geersen liet zich door Epstein in de luren leggen. Zij liet ooit op zijn advies haar borsten verkleinen. Epstein vond namelijk dat zij te grote borsten had en Sylvia dacht dat hij invloed had op haar casting bij Victoria’s Secret, zo vertelde ze bij Zomer met Art. Het voorval deed me denken aan mijn ontmoeting met de eigenaar van een niet nader te noemen Nederlands lingeriemerk. Ik woonde net in Amsterdam en verdiende als student wat bij als model toen ik op een feestje werd voorgesteld aan dit heerschap. Hij bekeek me van top tot teen en fluisterde toen in mijn oor dat hij me heel groot kon maken als ik mijn borsten zou laten vergroten. Op zijn kosten, dat dan weer wel. Het voelde als een klap in mijn gezicht, want mijn borsten waren nou net iets waar ik superonzeker over was. Maar het kon toch niet zo zijn dat een man voor me bepaalt hoe ze eruit moeten zien?! Ik ben blij dat ik zijn advies destijds in de wind heb geslagen, want inmiddels heb ik mijn cup a volledig omarmd. Met haar boek Ode laat fotograaf Roeltje van de Sande Bakhuijzen zien dat alle borsten prima zijn. Als ode aan de borst, en de vrouw, fotografeerde ze meer dan honderd vrouwen. Zonder borsten, met pronte borsten, met hangborsten, met een borstvergroting. Op pag. 40 vind je een sneak preview.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

