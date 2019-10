Hoofdredacteur Debby: ‘Kritisch durven kijken, ook naar jezelf dat is pas #girlpower’

Deze week heeft VIVA een strijdvaardig randje. Zo lees je een inspirerend pleidooi van journalist Milou Turpijn over waarom zij heeft gekozen om over te stappen van #teamvlees naar #teamvegan. Ook hebben we een verhaal over dé nieuwe modetrend – ja, zelfs trendwatcher en stijlgoeroe Li Edelkoort zweert hierbij: kleding huren, ruilen of zelf maken. Plus zes pagina’s duurzame mode, mocht je tóch liever iets nieuws willen kopen. En in de rubriek Mensen kijken portretteren we zes strijdlustige vrouwen die regelmatig op de barricade staan voor de rechten van de vrouw, dierenwelzijn of het behoud van onze planeet.

Ja, we zijn strijdlustig te werk gegaan deze week.

Maar zoals je van ons gewend bent, blijven we kritisch en lopen we niet blind achter de troepen aan.

Zo vragen we ons deze week ook af of we niet een beetje zijn doorgeslagen in de strijd tegen seksisme en gelijkheid. Want alles is feminisme en feminisme is overal. Okselhaar als modestatement. Shirts met #girlpower. Een man die de rekening betaalt seksistisch vinden. Kortom, de feminismekaart wordt snel getrokken. Zijn we te snel gepikeerd en schieten we te makkelijk in de slachtofferrol? VIVA’s Kimberley van Heiningen durfde deze vraag hardop te stellen en ging op zoek naar antwoorden. Kritisch durven kijken, ook naar jezelf. Dat is pas #girlpower.

