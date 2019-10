We leven in eenzame tijden. Maar liefst 22 procent van de millennials heeft geen vrienden en 11 procent voelt zich chronisch eenzaam. Ondanks – of dankzij – de duizenden mogelijkheden om vrienden te maken op Instagram, Whatsapp, Facebook en Twitter is het maken van échte vrienden nog geen sinecure. Maar er is hoop voor de lonely hearts. Heb je geen zin om alleen naar een verjaardag te gaan of zoek je iemand om mee te sporten?

Huur dan gewoon een vriend. Gek idee? Nee, hoor.

Filmmaker Eddy Terstall maakte er in 2000 al een film over en in Japan is dit concept al jaren de normaalste zaak van de wereld. Journalist Kimberley van Heiningen nam de proef op de som. Lees haar verhaal op pagina 40.

11 oktober is International Coming Out Day. Op deze dag besteden we wereldwijd een beetje extra aandacht aan het moment dat je als lhgbtq+-er openlijk voor je seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Want uit de kast komen is, anders dan voetbalanalist Johan Derksen beweert – de vergeelde zeiksnor meent dat homo’s die uit de kast willen komen niet moeten ‘huilen’ maar gewoon karakter moeten tonen – voor veel mensen een lastig moment. Milou Deelen sprak drie jonge vrouwen over hun coming-out. Babet: ‘Ik was zo bang dat mensen erachter zouden komen dat ik ook gay was. Doordat die jongen zo werd gepest, werd ik juist banger om uit de kast te komen; het leven zou er toch niet beter op worden.’ Johan, lees je even mee?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 41-2019. Deze editie ligt vanaf 9 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.