Hoofdredacteur Debby: ‘Mensen houden van hokjesdenken’

‘Mensen houden van hokjes. Hokjes zijn veilig, overzichtelijk en geven houvast in het leven. Je ben links óf rechts, introvert óf extravert, je houdt van zoet óf zout en je valt op mannen óf vrouwen. Alles daartussen wordt ingewikkeld. Tenminste, voor de ouderwetse hokjesdenker. Want anno 2019 zijn we niet zo star en wisselen we net zo makkelijk van voorkeur als van schoenen. Oók van seksuele voorkeur.’

‘Herkenbaar? Dat is niet zo gek, want uit onderzoek van Psychologie magazine blijkt dat 90 procent van de mensen seksueel fluïde is. Journalist Suus Ruis, zelf honkvast als het gaat om seksuele voorkeur, duikt in VIVA 26 in de wereld van seksuele fluïditeit en ontdekt dat er – ondanks de steeds bredere acceptatie – nog steeds veel onbegrip heerst voor de vloeibaarheid tussen de lakens.’

‘Voor iemand met keuzestress – zoals ikzelf – is het heerlijk dat we leven in een tijdperk waarin niet alles in beton hoeft te worden gegoten. Dat neemt niet weg dat het soms erg leuk is om mensen in hokjes te plaatsen. Op vakantie bijvoorbeeld, want daar kom je áltijd dezelfde types tegen. Van de drammende reisleider tot de betweterige backpacker. Bloedirritant, maar als je weet hoe je met ze moet omgaan, is er geen reden tot ergernis. Functioneel hokjesdenken, noem ik dat.’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

