Misselijkmakende beelden van een knielende politieagent op de nek van de stervende George Floyd gingen de wereld over. Voor de zoveelste keer kreeg het veelkoppige monster racisme een gezicht. Deze keer heette hij George Floyd, maar er waren zo veel namen voor hem. Trayvon Martin, Tamir Rice, Michael Brown, Eric Garner, Philando Castile, Breonna Taylor. Het is slechts een kleine selectie uit de schokkende lijst met namen van zwarte mannen en vrouwen die stierven door buitensporig geweld van politieagenten. Een massa van verdriet, frustratie en machteloosheid kolkte omhoog en er kwam een eruptie aan woede. Amerika ging massaal de straat op om te vechten voor gelijke behandeling tussen zwart en wit. Voor hoe lang nog? Racisme is een veel hardnekkiger en dodelijker virus dan COVID-19 en beide zijn een mondiaal probleem.

‘Dit virus zit diepgeworteld in ons systeem’

Wie denkt dat het in Nederland allemaal wel meevalt, wil het probleem simpelweg niet zien. Racisme is misschien niet voor iedereen meteen met het blote oog zichtbaar, maar dat betekent niet dat het probleem niet bestaat. Verstoppertje spelen is voor kinderen. Open je ogen en kijk eens goed om je heen. Langs de velden van je favoriete voetbalclub, in de rij voor de douane, in restaurants of het café of tijdens sollicitatierondes op je werk. Dit virus zit diepgeworteld in ons systeem en dat systeem houden we allemaal in stand als we niet erkennen dat er wel degelijk een probleem is. We doen dit door te lezen, te kijken en vooral: te luisteren. Bijvoorbeeld naar de zes moedige vrouwen die VIVA’s Kimberly sprak over hun ervaringen met racisme. De opmerkingen die deze vrouwen naar hun hoofd geslingerd krijgen, zijn ronduit bizar; al zijn ze vaak niet eens bewust kwetsend bedoeld. Ook presentatrice Siham Raijoul, ons covermodel van deze week, kan hier levendig over meepraten. ‘Ik hoor vaak: ‘Zo, jij spreekt goed Nederlands!’’

Tot volgende week.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 27-2020.