Hoofdredacteur Debby: ‘We zijn allemaal mensen met een mening en we maken ook allemaal fouten’

‘Er is niet veel voor nodig om een online rel te veroorzaken. Met een afwijkende mening of verkeerde opmerking ben je in een mum van tijd voer voor felle online discussies die elke nuance ontbeert. Eenmaal op de tijdlijn van bekende Instagrammers die je publiekelijk op de vingers tikken met Insta Stories vol uitleggerige screenshots waarom zij – terecht of onterecht – vinden dat je je schuldig maakt aan body-shaming, diversiteitsissues of elitair gezever, en het hek is van de dam.’

‘Ook VIVA is regelmatig onderwerp van discussie. Onze stukken over hete hangijzers als wel/geen vaccinatie, borstvoeding en het glazen plafond werken als een rode lap op een stier in de online arena. Met alle gevolgen van dien: journalisten worden bedreigd en krijgen intimiderende berichten van gepikeerde influencers. Ik ben groot voorstander van elkaar scherp houden in discussies, maar hé: take it easy. We zijn allemaal mensen met een eigen mening. En ja, we maken ook allemaal fouten.’

‘Zo belandde vorige week het artikel ‘Is jouw lichaam al bikiniproof? 5 tips om aan je summerbody te werken’ op viva.nl. Dit bericht kwam van een adverteerder die je kan helpen met afvallen. Ik vind dat iedereen zelf moet weten of-ie wel of niet wil afvallen, maar in VIVA wil ik absoluut niet pleiten voor een summer- of bikinibody. Immers: iedereen heeft een summer- of bikinibody. Je bent goed zoals je bent.’

‘Body-positivityblogger en #happyisnotadresssize-voorvechter van het eerste uur Mayra Louise legt uit in VIVA 19 waarom het nog steeds zo belangrijk is om deze boodschap te blijven herhalen: ‘Inmiddels heb ik door dat mensen er vaak gewoon op uit zijn om je pijn te doen.’ En zo is het.’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

@debby_gerritsen @DebbyGerritsen

