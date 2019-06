Hoofdredacteur Debby: ‘Word je gelukkiger van een cosmetische ingreep?’

‘Toen ik onlangs mocht aanschuiven bij Koffietijd om mee te praten over een onderzoek onder vrouwen over hoe tevreden ze zijn met hun eigen lichaam, viel op dat bijna 70% van de ondervraagden graag iets aan haar lichaam zou willen veranderen. Top 3 der ergernissen zijn: gewicht, slappe borsten en (frons)rimpels.’

‘Naast mij zat cosmetisch arts Floor Claus aan tafel om te vertellen over de laatste trends in haar vakgebied. Na de Kendall Jenner-lippen en de Kim Kardashian-heupen is het ‘Snapchat gezicht’ een trend in opmars. Ik verslikte me bijna in mijn koffie toen ze dat vertelde. Ik heb de grootste lol om de Snapchat filters die je gezicht en stem vervormen, maar heb nog nooit de drang gevoeld om mijn gezicht te laten vermaken tot een poriënloos gezichtje met poppenogen en dopneusje.’

‘Dat cosmetische ingrepen al lang niet meer alleen voor Marijke Helwegen en haar vriendinnen zijn, is een niet te missen trend. Ook voor twintigers en dertigers is het tegenwoordig hartstikke mainstream om naar de spuit te grijpen. Maar de vraag is: word je er gelukkiger van? VIVA’s Suus, zelf niet vies van de natuur een handje helpen, zocht het uit op in VIVA 25.’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 25-2019. Deze editie ligt vanaf 19 juni in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.