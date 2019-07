Hoofdredacteur Debby: ‘Je kent het wel, midden in de nacht wakker worden in een vreemd huis in een vreemd land’

In de zomer van 83 scoorde Madonna de monsterhit Holiday. ‘If we took a holiday. Took some time to celebrate. Just one day out of life. It would be, it would be so nice!’ En wat dacht je van dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince’s Summertime? Of The summer is magic van de Italopop band Playahitty?

De zomer is begonnen en de lijstjes met zomerhits vliegen je om de oren. Geen wonder, want de aanstekelijke zomerdeuntjes brengen je direct in opperste stemming en voeren je terug naar die ene zomervakantie in… In mijn zomerhitlijstje staat het nummer Pata pata van de Zuid-Afrikaanse Miriam Makeba met stip op nummer 1. Als Miriam begin te zingen, krijg ik kriebels in mijn buik en ben ik instant terug in Kaapstad waar ik samen met mijn vriendin een maand bivakkeerde. Na een lange reis en een wat onrustige nacht – je kent het wel, midden in de nacht wakker worden in een vreemd huis in een vreemd land – werden we ’s ochtends wakker in het paradijs en vond ik een ouderwetse muziekinstallatie in de woonkamer van ons schattige huisje. Miriam schalde op repeat door de woonkamer en we hebben uren staan dansen. Dat nummer werd de soundtrack van die reis.

Kaapstad is ook het decor voor een geweldige modeserie in deze nieuwe VIVA. Want wanneer je VIVA’s fashion editor Valérie Ntantu en fotografenduo Kee & Kee vraagt iets moois te maken, dan krijg je iets moois. Dus twijfel je nog over je nieuwe bikini of badpak? Ga snel naar pagina 22 en laat je inspireren.

