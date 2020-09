Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Na een heerlijke Indian summer is de herfst nu dan toch echt aangebroken. Met deze tips kom jij het seizoen van de kortere dagen en vallende blaadjes stralend door.

Klaar voor het najaar: Ons funkelnagelneue dubbeldikke Herfstboek ligt vanaf nu in de winkel! Boordevol real life verhalen, herfstmode, de grote herfsthoroscoop, spaartips om er deze winter warmpjes bij te zitten en nog véél meer. Met deze special van 148 pagina’s ben je wel even zoet! Herfstboek, door de makers van VIVA & FLAIR € 4,99

In vuur en vlam: Ervaar drie heerlijk warme geuren (amber, vetiver en musk) in één geurkaars. Een brede vlam die klinkt als een knapperend haarvuurtje maakt het knusse herfstgevoel compleet. Heartwick flame ellipse geurkaars € 32,95 Woodwing via bol.com.