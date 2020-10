Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Aankomend weekend gaat de klok weer van standje zomer naar wintertijd. En dat betekent behalve een uur extra slapen ook dat het cocooning seizoen weer officieel is geopend.

Drie generaties seks: Nu ik door de tweede lockdown toch het huis (beter) niet meer uit kan, heb ik eindelijk tijd om Drie vrouwen te lezen. Voor deze non-fictie bestseller volgde schrijver Lisa Taddeo acht jaar lang de sekslevens en verlangens van drie vrouwen. Lina, een huisvrouw in een doodgebloed huwelijk die zich obsessief op een affaire stort, restauranthouder Sloane, die seks heeft met anderen terwijl haar man toekijkt en Maggie, die als middelbare scholier door haar leraar Engels wordt verleid. € 21,50 Nijgh & van Ditmar

Rode oortjes: En nu we toch in sexy sferen zijn: is het vuur in jouw slaapkamer van de weersomstuit gereduceerd tot een waakvlammetje? Ga dan snel naar VIVA.nl, want daar vind je elke donderdag een zinderend erotisch verhaal, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Van een flirtage met je schoonvader, seks tijdens de kerstborrel tot een trio op een dakterras. Deze dirty little secrets zijn ook te luisteren als podcast.

Er warmpjes bij zitten: Ontworpen in Amsterdam, gemaakt in het Andes gebergte. Deze handgeweven kleurrijke plaid van alpacawol – zacht als zijde, warmer dan schapenwol – geeft jou én je woonkamer instant warmte. Laat die donkere dagen maar komen!

Plaid native oker € 149 via alpacaloca.nl