Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Zolang we niet naar de club kunnen, halen we de club gewoon naar huis. Schuif de meubels aan de kant en let’s dance!

Laag gaan: Je kunt me uittekenen op stilettohakken, maar voor een avondje op de dansvloer gooi ik graag mijn principes overboord. Zéker voor deze kleurrijke party patta’s. Women’s Air Max 95 Atomic Pink/Black-White-Melon € 180 sneakerdistrict.nl

Virtual reality: Normaal gesproken wordt Amsterdam tijdens ADE overspoeld door danceliefhebbers, maar de 25e editie van het dancefestival zal er door de pandemie heel anders uitzien. Het format dit jaar is ‘online first’ met een uitgebreid virtueel programma waar je kunt genieten van o.a. masterclasses, films en dj-sets. Met ADE Specials is er daarnaast een selectie van coronaproof-programma’s door de stad. Zo staat mijn persoonlijke favoriet Weval, een dj-duo bekend om hun hypnotiserende sound, op 21 oktober in de Melkweg. Amsterdam-dance-event.nl

De goede verstaander: ‘Hád ik maar’ denk ik als ik weer word getergd door oorsuizen en -piepen. Door jarenlang zónder bescherming op festivals en bij concerten te hebben gestaan, kamp ik helaas met tinnitus. Deze bekroonde Party Plugs brengen het volume van de muziek naar een veilig niveau terug terwijl de kwaliteit goed blijft. Better be safe than sorry. € 12,95 via alpine.nl