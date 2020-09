Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Niks is lekkerder dan een betere en milieuvriendelijke wereld. Daarom deelt Debby hieronder een aantal zaken voor jou.

Papier hier: Zaterdag 19 september is het weer World Cleanup Day, waarbij vrijwilligers de planeet een grote schoonmaakbeurt geven. Vorig jaar deden meer dan 20 miljoen mensen uit 180 landen mee. Ook helpen? Meld je dan aan via plasticsoupfoundation.org. Je kunt meedoen met een bestaande actie of zelf een opruimactie op de kaart claimen.

Restjes: Elk jaar wordt in Nederland tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton (!) eten weggegooid en daar wil Too good to go iets tegen doen. Via deze app bestel je een ‘magic box’ met heerlijk eten van lokale winkels, restaurants en hotels. Met kortingen tot wel 70%. Wat erin zit, is afhankelijk van wat er over is, dus elke keer weer een verrassing.