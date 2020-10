Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Als we dan toch het vertier bij voorkeur Rundumhausen moeten zoeken, kunnen we er maar beter het beste van maken.

Warmhoudertje: Deze stijlvol vormgegeven tuinhaard/barbecue leent zich uitermate om het terrasseizoen in elk geval in mijn eigen tuin nog even te verlengen. En met een knisperend vuurtje, marshmallows op de barbecue en een goed glas rood hou ik de semi-lockdown nog wel even vol. € 161,40 Ambiance via bol.com



Ander behangetje: Na zeven maanden thuiszitten heb ik wel weer behoefte aan een nieuw behangetje. Letterlijk. De ‘Blissfull Heather plain’ is een effen behang gedrukt op luxe textuur papier. De kleur lila zorgt voor een serene rustgevende sfeer in huis. Wie wil dat nou niet? grahambrown.com

Urban jungle: Nu de blaadjes weer van de bomen vallen, kan ik binnen wel wat meer groen gebruiken. Met een woonkamer/home office van het formaat postzegel zit er in mijn geval maar één ding op: de hoogte in. Deze handgemaakte leren ‘harnassen’ van een Londens designerduo zorgen ervoor dat je plantenpotten well hung zijn. hungstudios.co.uk