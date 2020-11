Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

De laatste lockdown loodjes zijn zwaar. Daarom drie tips om je mentaal en lichamelijk fit te houden komende week. Hou vol, er gloort hoop!

Me-time: Sta een uur vroeger op dan normaal en neem de tijd voor jezelf. Laat je telefoon nog even liggen en begin je ochtend met mediteren, yogaoefeningen, lezen en dingen opschrijven. In het zelfhulpboek The miracle morning. The six habits that will transform your life before 8 AM van Hal Elrod lees je alles over deze – niet nieuwe, wel effectieve – ‘SAVERS’-methode. € 10,99 bol.com

Slaap lekker: In combinatie met een kruidensupplement helpt deze thee je rustig in slaap te vallen. Neem vlak voor het slapengaan een of twee capsules met een kop thee en je zit gegarandeerd op de eerste vlucht richting dromenland. Night Time Thee € 4,39 en Night Time Capsules € 14,99 Pukka



Stijgende lijn: Ik probeer drie keer per week te sporten. In het weekend vind je me in de klimhal. Boulderen, ongezekerd klimmen tegen een vier meter hoge wand, is sinds een paar jaar mateloos populair, nog meer sinds de documentaire Free solo. Begrijpelijk, want het is niet alleen fysiek een uitdaging, ook mentaal moet je aan de slag. Dat is in deze tijden natuurlijk een win-winsituatie. monk.nl