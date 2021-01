Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Nu de avondklok een feit is, zullen we ons moeten focussen op de kleine geluksmomenten in het leven. Want al is het einde van de lockdown voorlopig nog niet in zicht, het einde van de maand gelukkig wél. En dat is goed nieuws voor iedereen die 2021 droog is begonnen.Debby’s weerbericht voorspelt na deze kurkdroge januari een kletsnatte februari. En om te voorkomen dat jij straks met een werkloze kurkentrekker komt te staan, is het zaak op tijd te beginnen met de voorbereidingen. Dus wandel alvast naar je favoriete essentiële winkel of shop online in VIVA’s eigen webshop.

In de mix: Just Fucking Good Wine, een blend van verschillende witte druifsoorten is inderdaad just fucking good wine. Speciaal voor jou heeft VIVA een paar fijne wijnpakketten samengesteld op Just Fucking Good Wine, een blend van verschillende witte druifsoorten is inderdaad just fucking good wine. Speciaal voor jou heeft VIVA een paar fijne wijnpakketten samengesteld op voordeel.viva.nl/wijnpakketten