Doen volgens Debby: 3x je immuunsysteem boosten

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Zo leuk kan het zijn om aan je weerstand te werken.

Frisse duik: Nu de sportscholen nog gesloten zijn, is zwemmen een welkome afwisseling op mijn hardlooprondje. Buiten zwemmen om precies te zijn. En dat kan bij het De Mirandabad in Amsterdam. Als ik 's ochtends vroeg voor het werk gezwommen heb, kan ik de hele wereld weer aan. Zeg maar dag tegen je winter- of coronadepressie! Amsterdam.nl/demirandabad

Slaap je fit: Een goede nachtrust is de makkelijkste manier om je immuunsysteem een boost te geven. Ben jij constant aan het draaien? Of heb je urenlang plafonddienst? Deze pillow spray met lavendel en vetiver kalmeert lichaam en geest en is hét wondermiddel om diep te slapen en uitgerust weer op te staan. Én laat je beddengoed heerlijk ruiken. Deep sleep pillow spray, € 23,- (This works) via Cosmania.nl