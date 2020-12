Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Met een groep vrienden borrelend of dansend in een club oud en nieuw vieren, zit er dit jaar helaas niet in. Dus moeten we thuis de slingers maar ophangen.

Schudden met die billen: Tess Posthumus werd meerdere keren uitgeroepen tot beste vrouwelijke cocktailshaker ter wereld. In het boek Masterclass cocktails leert ze je de fijne kneepjes van het shaken.

Of bestel een mix van de cocktailgoeroe. Je ontvangt dan drie vacuüm verpakte cocktails thuis. Even in de koelkast en proost! Flyingdutchmencocktails.shop

Wereldfeest!: Als jij niet naar een feestje kunt, dan komt het feestje wel naar je toe! Om dit bijzondere jaar met een knal uit te luiden, organiseert Tomorrowland een digitale party waarop je met mensen over de hele wereld kunt genieten van meer dan 25 internationale dj's zoals Armin van Buuren, Kölsch, Martin Garrix, Maceo Plex. Kaarten vanaf € 20. Tomorrowland.com