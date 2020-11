Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

De woorden van Mark Rutte logen er wederom niet om. Vertier moeten we voorlopig toch echt binnenshuis zoeken.

Bingen: Al vanaf mijn prille jeugd kun je me op zondagavond uittekenen met een bord op schoot op de bank voor Studio sport. De nieuwe Apple TV-serie Ted Lasso, over een American football-coach die wordt aangesteld als coach van een Brits Premier League team, had ik dan ook binnen een week uitgespeeld. Ook een aanrader voor – bestaan ze echt? – niet-liefhebbers van voetbal.



Bakken: Een appeltaart bakken is de sleutel naar het verkopen van je huis. Maar ook als je geen plannen hebt om te verkassen, is een appeltaart bakken een goed idee. Check hier een van de vele heerlijke recepten.



Ontspannen: Kunnen jouw nek, schouders en rug door het thuiswerken wel een massage gebruiken, maar ga je liever de deur niet uit? Masseur aan de deur is een landelijk netwerk van professionele masseurs die allemaal gespecialiseerd zijn in meerdere massagetechnieken. Van shiatsu tot drukpunten en van acupressuur tot Thaise massage. masseuraandedeur.nl