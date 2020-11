Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Nu de COVID-19 regels wederom zijn aangescherpt, is het voorlopig weer home alone. Gelukkig kunnen we digitaal bij elkaar zijn met deze gratis apps.

Wordfeud: De klassieker der spelletjes-apps. Deze digitale variant van Scrabble kent een schare bloedfanatieke fans (onder wie Carice van Houten) in binnen- en buitenland. Je kunt spelen tegen bekenden of willekeurige tegenstanders en er is een chatfunctie. Maar wees gewaarschuwd: daar wil niet iedereen het over driedubbele woordwaarde hebben.



Houseparty: Ook Houseparty is na de glorietocht tijdens de eerste lockdown weer als een feniks uit zijn as herrezen. Je kunt met de app met acht vrienden tegelijk videobellen. Leuk voor een vrijmibo, maar ook om gratis spelletjes als Wie ben ik?, Trivia of Quick Draw te spelen. Net als een spelletjesavond aan de keukentafel, maar dan zonder je de dag erna een breuk naar de glasbak te hoeven tillen.



Unum: Met het gedwongen thuiszitten, heb ik ook ineens tijd om mijn Instagram-profiel eindelijk te pimpen. Want mijn grid was door de jaren heen nogal een rommeltje geworden. Met Unum kun je vóór plaatsing checken of je nieuwe foto matcht met je overige feed. Maar ook je posts plannen, thema’s maken, statistieken bijhouden en filters en kaders aanbrengen.