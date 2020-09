Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

In een issue gewijd aan ageshaming mag aandacht voor wijn natuurlijk niet ontbreken. Immers: goede wijn moet rijpen.

Muziekje erbij: Gitarist en wijnliefhebber Ocker Gevaerts kwam door de coronacrisis werkloos thuis te zitten. Maar voor hem geen #friedepiepol. Hij besloot zijn twee passies te combineren en zo werd Chansomm (chanson & sommelier) geboren. Een huiskamerproeverij waarbij je kunt genieten van zes wijnen met bijpassende hapjes, opgeluisterd door liedjes die Ocker zingt en op de akoestische gitaar speelt. Oftewel: een gezellige avond met muziek, wijn, verhalen en een dikke borrelplank. € 50 per persoon. chansomm.com

Spaanse vino: Helaas geldt voor Spanje nog altijd code oranje. Maar bij Loca, aan de rand van Arnhems hippe modekwartier, waan je je in een tapasbar in Barcelona. Zeg je tapas, dan zeg je natuurlijk wijn. En met meer dan 150 wijnen op de kaart is die keuze hier reuze. Geen stress, sommelier Bart helpt je vol begeisterung aan het voor jou perfecte glas. restaurant-loca.nl