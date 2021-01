Doen volgens Debby: 3x zo kom je fluitend die nieuws-detox door

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

DIY spa: Verwen jezelf met een thuisspa! Telefoon aan de kant en spoel alles letterlijk en figuurlijk van je af in bad of onder de douche. De twilight bath bomb met lavendel helpt je ontspannen en beter te slapen. De comfort zone shower bomb met bessengeur kalmeert en zorgt, dankzij de chiazaadjes, voor een zijdezachte huidje. €5,50 en €3,- per stuk via Verwen jezelf met een thuisspa! Telefoon aan de kant en spoel alles letterlijk en figuurlijk van je af in bad of onder de douche. De twilight bath bomb met lavendel helpt je ontspannen en beter te slapen. De comfort zone shower bomb met bessengeur kalmeert en zorgt, dankzij de chiazaadjes, voor een zijdezachte huidje. €5,50 en €3,- per stuk via nl.lush.com

Nederland in beweging: Sinds lockdown #1 is wandelen verlost van z’n stoffige imago en geëvolueerd tot dé sport van het moment. Nu de gyms dicht zijn, tik ook ik regelmatig de 10.000 stappen aan. Helemaal sinds ik deze comfy kicks in huis heb. Venturi bastille suede €150,- via Sinds lockdown #1 is wandelen verlost van z’n stoffige imago en geëvolueerd tot dé sport van het moment. Nu de gyms dicht zijn, tik ook ik regelmatig de 10.000 stappen aan. Helemaal sinds ik deze comfy kicks in huis heb. Venturi bastille suede €150,- via veja-store.com