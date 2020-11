Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Niets zo lekker om de zinnen te verzetten dan een donker zaaltje in te duiken en fijne films en docu’s te kijken.

The mole agent: ‘The most heartwarming spy movie ever made’ jubelt The Indie Wire over deze Chileense eigenzinnige mix van film en documentaire. De 83-jarige weduwnaar Sergio gaat als ‘mol’ undercover in een bejaardenhuis voor een cliënt die denkt dat haar moeder wordt mishandeld.

Gunda: Oscar-winnaar Joaquin Phoenix co-produceerde deze adembenemende zwart-wit docu van ‘de eerste vegetariër uit de Sovjet-Unie’ Viktor Kossakovski, waarin je wordt ondergedompeld in het dagelijks leven op een idyllische boerderij. Met bijrollen van extatische koeien en een eenpotige kip is de glansrol weggelegd voor zeug Gunda en haar pasgeboren biggetjes.

Long, live, love: Rauw en indrukwekkend coming of age-drama over de vijftienjarige Rosemarie die, nadat ze twee keer kanker overwon, niet kan wachten eindelijk een normaal tienerbestaan met school, feestjes en liefdes te leiden. Haar moeder – doodsbang om haar dochter te verliezen – blijft echter in het verleden hangen.