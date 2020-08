Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Daar waar ik op 1 juli als een van de eersten ’s ochtends in mijn sportschool stond, is mijn enthousiasme voor de gym alweer getemperd. Want: te veel mensen in een te kleine ruimte en níemand die afstand houdt. Dus besloot ik te gaan wandelen. Mijn nieuwe sportregime bestaat uit tienduizend stappen per dag. Klinkt saai, is het niet. Helemaal niet met deze spannende true crime-podcasts.

De cokevissers: Als de politie in 2017 aan boord van een Urker viskotter 260 kilo cocaïne vindt, vraagt misdaadjournalist Wouter Laumans (van het boek Mocro maffia) zich af of de streng gereformeerde vissers uit Urk een spil in de drugswereld zijn. In deze bingewaardige podcast gaat hij op onderzoek uit.

De Taghi podcast: De arrestatie van Redouan Taghi in Dubai na een klopjacht van 1,5 jaar was wekenlang voorpaginanieuws. Wie is deze topcrimineel nou precies? Parool-journalist Paul Vugts vertelt over Taghi’s jeugd, het proces Marengo en de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. IJzingwekkend!

De Showbizzmoord: Journalisten Lammert de Bruin en Babs Assink duiken in de geruchtmakende moord op platenproducer Bart van de Laar uit 1981. In zeven afleveringen word je meegenomen in een wereld vol sterren, geld, drugs en macht.



