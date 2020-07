Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

De corona-updates voorspellen weinig goeds: het aantal nieuwe gevallen in Nederland loopt weer op en steeds meer instanties en experts roepen op tot het dragen van mondkapjes. Zelf kies ik deze week voor de weg van de minste weerstand en gun mezelf een zelfgekozen lockdown in eigen tuin.