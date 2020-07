Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Nu voor Turkije nog steeds code oranje geldt, halen we Turkije gewoon naar huis! Ben jij gek op tv vol drama en romantiek? Dan zijn deze Turkse series helemaal jouw ding. De lekkere lange series, met afleveringen van minstens twee uur, zijn doordrenkt met intriges en hartstochtelijke blikken. Verwacht geen stomende liefdesscènes – zodra het spannend wordt draait de camera op soft focus en is het ineens de volgende ochtend – maar veel spannende verhaallijnen, mooie omgevingen en opvallend veel knappe acteurs. Absoluut de moeite waard.