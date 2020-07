Hoofdredacteur Debby: ‘Wees geen kasuaris’

Ooit las ik het verhaal van de kasuaris. Een grote vogel met lange poten, een zwart verenlijf en een hoornen helm op zijn kop. De kasuaris is een loopvogel die voorkomt in de regenwouden van Nieuw-Guinea, Indonesië en het noordoosten van Australië. De hoornen helm zit er om takken opzij te duwen wanneer hij de bossen doorkruist en de kasuaris kan, anders dan de naam ‘loopvogel’ doet vermoeden, een aardig baantje zwemmen. Ook zeer kenmerkend aan de kasuaris is zijn solistische inborst; hij zal niet gauw met zijn vrienden op avontuur gaan. De kasuaris blijft altijd, zonder uitzondering, zijn hele leven lang, over gebaande paden lopen. De paden die zijn ouders hem als baby-kasuaris hebben aangeleerd.

Want zijn we niet allemaal kasuarissen?

Het beeld van die grote vogel die in z’n eentje, elke dag opnieuw, dezelfde route bewandelt, is me altijd bijgebleven. Het is aandoenlijk en tegelijkertijd heel herkenbaar. Want zijn we niet allemaal, de een iets hardnekkiger dan de ander, kasuarissen met de neiging hetzelfde pad te blijven bewandelen? De meesten van ons zijn gewoontedieren met patronen die we onszelf hebben aangeleerd in onze jeugd, net als bij onze grote vriend de kasuaris. Ik ben dol op het verhaal van de kasuaris, maar toch lijkt het mij niet verstandig om hem als kompas te houden. Vooral slechte gewoontes die we als kind aanleerden kunnen je als volwassene behoorlijk in de weg komen te staan. Denk dan bijvoorbeeld aan: te streng zijn voor jezelf, jezelf wegcijferen voor een ander of niet voor jezelf op kunnen komen. Kinderlijke emoties die we niet afleerden en ons telkens weer in dezelfde groef laten lopen. Zonde, vindt ook VIVA’s Suus Ruis. Maar het goede nieuws is: wij hebben geen snavel, lange poten en een zwart verenlijf en zijn dus in staat om onze negatieve patronen te doorbreken. Hoe je dat doet lees je deze week in VIVA.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 31-2020. Deze editie ligt vanaf 29 juli in de winkel en kun je via de bestelbutton hieronder bestellen.