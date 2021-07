Viva stopt. Na vijftig jaar valt het doek voor het tijdschrift en daarmee ook voor de iconische Anybody rubriek. De pagina waarin in de loop der jaren honderden gewone vrouwen (en mannen) zich letterlijk blootgaven. Ter ere van Anybody zit er deze week bij Viva, Flair, Libelle én Margriet een Anybody special. Een ode aan de meest bekende rubriek van Nederland én aan het vrouwenlijf. Hoofdredacteur van Viva, Debby, schreef onderstaande column voor de bijlage.

“Of ik blij ben met mijn lichaam ligt aan moment waarop je het vraagt. Maar eerlijk gezegd ben ik vaker onzeker dan ik zou willen zijn. Mijn criticaster is nooit ver weg. Hij houdt zich meestal koest, maar op momenten – laatst nog in de paskamer van een lingeriewinkel – weet hij mij feilloos te voorzien van ongebreideld commentaar.

Met volle tevredenheid naar mijn eigen lichaam kijken, heb ik altijd lastig gevonden. Als kind hoopte ik dat ik op Barbie of jaren 90 supermodel Karen Mulder zou lijken. Lang, dun, volle borsten, platte buik. Ik deelde mijn wens met heel veel jonge meisjes die zich, in meer of mindere mate, spiegelden aan dit uniforme ideaalbeeld van het vrouwenlichaam die we nog jaren via reclames, tijdschriften, films en videoclips door de strot kregen geduwd.

Tekst gaat verder onder cover

Ik was dan ook meteen verkocht toen ik tijdens mijn studententijd VIVA en vooral de rubriek AnyBody ontdekte. De spraakmakende blootrubriek liet vrouwenlichamen in álle vormen, kleuren en maten zien. Naakt en recht voor z’n raap gefotografeerd. Het werd mijn favoriete moment van de week om samen met vriendinnen de AnyBody te bestuderen. Soms om ongemakkelijk te lachen om kwabjes of flapjes die we nog niet eerder hadden gezien. Of om bijzondere tatoeages en piercings op plekken waar ik het niet voor mogelijk achtte. Maar dankzij AnyBody besefte ik wél dat geen enkel lijf hetzelfde is en leerde ik dat een size zero van een supermodel (of Matell pop) niet normaal is.

Maar nu VIVA stopt, stopt ook de meest iconische rubriek van Nederland. Ik ben dan ook trots dat we samen met Flair, Libelle en Margriet nog een keer AnyBody mogen vieren in deze special. Het is fijn om stil te staan bij de impact van de rubriek, en tegelijkertijd is dit een stille oproep aan mijn collega hoofdredacteuren om het gedachtengoed van AnyBody – het vieren van het vrouwenlichaam – voort te blijven zetten. Want dat is anno 2021 urgenter dan ooit. Niet omdat bloot an sich zo opzienbarend is, maar omdat mede dankzij social media de focus op het perfecte vrouwenlichaam steeds groter wordt. In deze tijd waar fillers en filters het beeld domineren, en het verschil tussen echt en nep soms amper is te zien in op het blote oog, is het zaak om een realistisch beeld te laten zien. Want daarmee kunnen we echt verschil maken. Een van de verhalen die mij de afgelopen jaren het meest is bijgebleven, is dat van Anna. Anna worstelde jaren met anorexia toen ze werd opgenomen. In de kliniek gebruikten haar artsen VIVA’s AnyBody als lesmateriaal, om te laten zien dat het vrouwenlichaam vele vormen heeft. Anna overwon de vreselijke ziekte, melde zich aan als kandidaat voor AnyBody en ging op de foto. Een enorme overwinning waar wij als team ongelooflijk trots op zijn. En het verhaal van Anna staat niet op zichzelf. Er waren talrijke mooie verhalen de afgelopen dertig jaar. Voor al die dappere kandidaten, de redacteuren en de twee fotografen Elisabeth van Dorp (1991-2017) en Astrid Zuidema (2018-2021) die al die jaren met respect en het groots mogelijke zorgvuldigheid honderden naakte lijven hebben vastgelegd, maak ik een hele diepe buiging. Als hoofdredacteur van deze prachtige titel, als lezer, en als vrouw. Ongelooflijk veel dank.”

Debby Gerritsen

Volg Debby ook op social media: