Elieve: ‘Ex and the City’

Een celebrity daten, stoppen met eten of je aanmelden op Tinder. Wat doe jij na een break up? Elieve is een Turks/Nederlandse schrijver en zangeres uit Apeldoorn. Behalve een hopeloze romanticus, is ze vooral een perfectionist die volgens haar therapheut haar werk als copingmechanisme gebruikt.. Voor het eerst doet ze een boekje open over haar pogingen in de liefde #Loveafterlove met Elieve .

Wie kent het niet? De droevige vertoning van een ooit zo mooie stad, bedorven door de herinneringen aan je ex. Amsterdam huilt stond al weken op repeat en het zag er niet naar uit dat ze binnenkort zou opbeuren..

Nietsvermoedend hadden we in een restaurant gezeten, toen hij me de ongemakkelijke vraag stelde. ‘Hoe denk jij over kinderen?’ In een flits zag ik mezelf zitten in de trein ‘Mevrouw, kunt u uw kind bedaren?’ En dan die sombere, lege stoel op de babyshower van m’n beste vriendin.. Ik keek hem strak in zijn ogen aan en gaf hem de positieve variant: ‘Geen idee. En jij?’ Ik wist allang dat hij er niet op zat te wachten, maar de afschuw spatte ervan af. Ik had zijn kinderhaat nog wel even volgehouden, maar mijn onverschillige houding vond hij eng. Bang dat ik hem en zijn fortuin de buggy in zou jagen, kwam hij op 1 januari tot zijn besluit.

Really? Ja. De dag waarop iedereen nog in de waan leeft dat het een fantastisch jaar gaat worden. Voor het eerst in mijn leven was ik gedumpt en het jaar moest nog beginnen. Het kwam zo onverwachts dat ik niet eens in staat was te rouwen. Sterker nog, ik had gierend mijn vriendinnen aan de lijn en we lieten geen haar van hem heel. Maar toen de telefoon de daaropvolgende dagen stil bleef, begon het langzaam te dagen. Het is over.

Dat mijn spullen nog bij hem lagen, kwam mij maar al te goed uit. Het had me weken gekost me mentaal (en fysiek) voor te bereiden op deze ‘comeback’. Uitgehongerd reed ik het parkeerterrein op van het Conservatorium hotel. Om mezelf een afgang te besparen, vroeg ik de mannen in pak mijn auto te parkeren. Nooit geweten hoe moeilijk het is om uit te stappen in een corrigerend korset. Ik haalde diep adem, voor zover dat mogelijk was, en maakte geheel volgens planning mijn entree. Bombshell, al zeg ik het zelf.

In het paarse licht waren we allebei mooier en al snel kwamen we los. Hij vertelde me over zijn nieuwste panden en ik over m’n nieuwste trauma’s. De avond verliep vrijwel vlekkeloos in de meest letterlijke zin. Ik had geen behoefte om hem te zoenen, geen zin me ongepast te gedragen. En zo gebeurde het. Onderweg naar huis opende ik Spotify en verwijderde Amsterdam huilt uit mijn playlist. Zonder pardon, en zonder baby, was er een nieuwe tijdperk aangebroken.

