En toen was het stil. Na bijna 50 jaar valt het doek voor Viva. De kritische vragensteller, het brutale zusje, de hippe vogel, het bijdehandje, de eigenzinnige vriendin, de gangmaker van het feest.

De laatste ronde is ingezet, maar wat wás het een onvergetelijk mooi feest. Zo eentje waar nog jaren over wordt gesproken. Het werd laat, veel later dan verwacht. Maar nu gaat de muziek uit, de lampen aan. De realiteit is hard.

Er volgde een stortvloed aan berichten van lezeressen, forummers, medewerkers en oud-medewerkers. Ik luisterde naar huilende freelancers, boze medewerkers en verontwaardigde collega’s, maar kreeg ook een zeer ontroerende mail van een vrouw die haar bestaan te danken heeft aan Viva (haar verhaal lees je in de laatste Viva). Er was veel verdriet, maar ook veel trots. En de drang om nog één keer te vlammen met het allerbeste nummer ooit. Samen met oudgedienden Jessica van Zanten en Amanda van Schaik doken we in de archieven op zoek naar de mooiste parels uit de afgelopen 49 jaar. Dat was geen sinecure. Want na jaren vol relevante, vernieuwende, grappige en vooral taboedoorbrekende verhalen heeft Viva écht een archief om je vingers bij af te likken. Viva heeft al die jaren echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw. Een sterke, zelfstandige, geëmancipeerde en zelfbewuste vrouw die nooit een blad voor de mond nam. Viva liep al vanaf het persen van het eerste nummer op de troepen vooruit en liet geen onderwerp onbesproken. Opvallend en vooral pijnlijk om te zien dat veel van deze onderwerpen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat of op de werkvloer, nog steeds akelig actueel lijken. Al in 1975 plaatste VIVA een dossier over aanranding met de boodschap dat geen enkele vrouw er om vraagt, en nog dit jaar startten we de campagne #appmealsjethuisbent, met de boodschap: geweld tegen vrouwen moét stoppen. En in 1981 deed Viva een groot landelijk onderzoek naar ‘ongewenste intimiteiten’ op de werkvloer, aangezien een tik op de billen van de koffiejuffrouw nog heel normaal was. De cijfers uit het onderzoek waren dan ook niet mals: ruim 86% van de vrouwen gaf aan last te hebben van seksuele intimidatie op de werkvloer. In 2017 heeft VIVA dit onderzoek herhaald. Hoewel de cijfers gelukkig gedaald zijn, zijn de cijfers met 39% nog steeds schokkend te noemen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Maar ook het thema body positiviteit stond al vroeg op de agenda. Begin jaren ‘90 maakte oud hoofdredacteur Tineke Verhoeven zich hard voor een diverser vrouwbeeld en vielen in 1991 de monden open van de spraakmakende naaktrubriek Anybody.

De boel opschudden, kritische vragen stellen, taboes doorbreken; het zit in ons DNA. Ik ben trots dat ik daar de laatste vier jaar heb mogen werken bij de mooiste, leukste en slimste titel van Nederland. Viva was haar tijd ver vooruit, maar ik besef me ook dat we nog lang niet klaar zijn met deze verhalen. En dus kan Viva wel stoppen, maar ik stop zeker niet.

Het doet me vanzelfsprekend pijn om met ons team het licht uit te moeten doen. Ik wil alle medewerkers, oud-medewerkers, uitgevers, journalisten, forummers, postbezorgers, drukkers, illustratoren, fotografen, modellen, visagisten, stylisten, Anybody’s, interview kandidaten, fans en paradijsvogels bedanken.

En voor jou, lieve lezer, maken we een hele diepe buiging.

Until we meet again, x

Debby Gerritsen

